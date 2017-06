Tänak Postimehele: kodune test pole mingi lõbu

«Ma ei oska öelda, palju kilomeetreid on tulnud. Ma arvan, et 160-170 sai sõidetud,» rääkis Tänak lõunapausil. «Tegeleme, et autot Poola ralliks heaks saada. Usun, et siinsed teed ja olud on suhteliselt sarnased nendega, mida näeme seal. Ma ei näe mingit põhjust, miks me ei saa seda tööd siin teha. Selleks saigi siia tuldud.»

Nagu kohalik rallilegend Margus Murakas Postimehe tänases leheloos selgitas, on Eesti teed palju sarnasemad Poola kui Soome rallil nähtavatele: «Soome kruus oma graniitpõhjaga on hoopis teine, kõvem. Meie Lõuna-Eesti teed on liiva ja savi segu, tegu on hoopis pehmema kruusaga.»