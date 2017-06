McGregorit ootaks MMA-võtete kasutamise eest karm rahatrahv

Vabavõitlusliiga UFC presidendi Dana White’i sõnul pole mingit võimalust, et McGregor unustaks hetkeks, et on poksiringis ning hakkaks kasutama MMA võtteid. «Sellist asja ei juhtu. See on lepingus esimese asjana kirjas. Kui me räägime sellisest kutist nagu Floyd Mayweather, siis kohtuasi – kui see kunagi peaks juhtuma – …,» andis White mõista, et mängus on väga suured summad.

«Te kõik teate, kui palju Conorile raha meeldib. Ta kaotaks sellise lükkega väga palju raha,» jätkas White. Juba on ka teada, et mehed võitlevad kuni 70 kg kaaluklassis. Soojendusmatšid valmistab ette Mayweatheri tiim ning ka need vastasseisud toimuvad poksireeglite, mitte MMA omade järgi.