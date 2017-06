Klopp pani Liverpooli fännid taas endasse uskuma

«Palju õnne Bossile. Ei vahetaks teda maailmas mitte ühegi teise treeneri vastu!»

Happy Birthday to the Boss. Wouldn't swap him for any other manager in the world! #Klopp #LFC pic.twitter.com/kFAnMgETJ3 — Stanley House LFC (@LFCStanleyHouse) June 16, 2017

«Palju õnne, Jürgen Klopp. Mees, kes pani meid taas endasse uskuma, saab täna 50-aastaseks!»

Happy birthday, Jurgen Klopp

The man who made us believe again turns 50 today!#LFC pic.twitter.com/LpGUQitbeW — The Red Post (@The_Red_Post) June 16, 2017

«Palju õnne Jürgen Kloppile – mees, kes toob hiilgeajad taas Anfieldile tagasi.»

Happy 50th birthday to Jürgen Klopp - the man who will bring the glory days back to Anfield. pic.twitter.com/Ji0HlRyAb2 — Leanne Prescott (@_lfcleanne) June 16, 2017

Sakslane asus Liverpooli juhendama 2015. aasta oktoobris, olles enne seda tegutsenud Mainzi (2001–2008) ja Dortmundi Borussia (2008–2015) tüüri juures. Tänavu lõpetas Klopp koos Liverpooliga Inglismaa kõrgliiga neljandal kohal, tänu millele mängitakse tuleval hooajal Meistrite liigas.