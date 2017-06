Kontaveit eelseisvast poolfinaalist: usun, et olen edasi arenenud

Seni on Kontaveit ja Tsurenko omavahel mänginud ühe korra – 2016. aastal Guangzhous jäi 6:4, 6:2 peale ukrainlanna.

«Selle vastasega olen ka eelmise aasta lõpupoole mänginud ning siis jäi tema peale ja mängis väga hästi. Aga usun, et olen edasi arenenud ja mängin ise ka paremini. Loodan, et nüüd on teistsugune mäng,» sõnas Kontaveit ERRile.