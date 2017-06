Ronaldo kaitsele asunud Reali president: ta on jätkuvalt meie mängija

«Ma tunnen teda. Tean, et ta on täielik professionaal ja kogu praegune olukord on väga veider,» sõnas Perez Hispaania meediale. «Usume ja usaldame Ronaldot täielikult. Ta on alati käitunud ausalt. Ta ongi selline inimene.»

Pereze sõnul on Ronaldo kasutanud samade raamatupidajate teenuseid nagu omal ajal Inglismaal ning seal ei olnud ründajal maksuametiga ühtegi probleemi. «Ronaldo ei ole üritanud midagi varjata,» lisas Perez.

Perez lisas, et ta ei ole Ronaldoga suhelnud pärast Cardiffis toimunud Meistrite liiga finaali. Samas kavatseb ta seda teha maailmajagude karikaturniiri järel. «Tal on meiega leping. Seega on ta jätkuvalt Madridi Reali mängija,» rõhutas klubi president.

«Miski on talle siiski mõju avaldanud. Uurime asja. Praegu on ta mängimas väga tähtsal turniiril ning ma ei hakka teda selle ajal segama,» lisas Perez veel.

Lõpetuseks kinnitas Perez, et nad ei ole saanud Ronaldo osas ühtegi ostusoovi. Samamoodi ei olevat keegi teinud pakkumisi Alvaro Morata ja James Rodrigueze ostmiseks.

Madridi Reali president Florentino Perez soovib Ronaldot ka edaspidi klubi särgis näha. / Francisco Seco/AP/Scanpix

Milles Ronaldot Hispaanias süüdistatakse?

Maksuametnike hinnangul hoidus Ronaldo vahemikus 2011-14 15 miljoni euro tasumisest. Prokuratuuril on arvamuse kujundamiseks aega juuni lõpuni.

Kahtlused puudutavad varasid, mida Ronaldo hoidis Neitsisaartel. Maksuametnike sõnul kohendas Ronaldo 2014. aastal oma deklatarsioone ja tasus kuus miljonit eurot lisamakse.

Hispaania prokuratuur märkis, et kui nad peaksid Ronaldole süüdistuse esitama ja portugallane ka süüdi mõistetaks, võiks teda muuhulgas oodata ka kuni 15 kuu pikkune vanglakaristus, mida aga reaalselt kanda ilmselt ei tuleks, sest Hispaanias ei pöörata varem karistamata isikute osas kuni kaheaastaseid vangistusi reeglina täitmisele.

Jalgpallurite maksupettused on Hispaanias juba pikemat aega aktuaalne teema. Mullu mõisteti Lionel Messi süüdi 4,1 miljoni euro ulatuses maksude tasumata jätmises vahemikus 2007-09. Tänavu maikuus jättis Hispaania ülemkohus jõusse otsuse ja Messile mõistetud 2 miljoni euro suuruse rahatrahvi.