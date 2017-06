Võrkpallikoondis naasis koju kuumade suudluste, 30 000-eurose preemia ja puhkuse juurde

Lisaks pereliikmetele ootasid võrkpallikoondist lennujaamas mariachi-muusikat mänginud näitleja Tarvo Krall, EOK president Urmas Sõõrumaa ning võrkpalliliidu president Hanno Pevkur. Viimane teatas vollemeestele ka kaks üliolulist uudist. Esiteks on raudkindel, et kuigi Maailmaliiga läbib teatavad uuendused, on Eestil tulevaks suveks koht teises tugevusgrupis olemas – nõnda olevat kinnitanud Pevkurile maailma võrkpalli katuseorganisatsiooni FIVB peasekretär. Teiseks aga otsustas võrkpalliliidu juhatus edukat koondist premeerida 30 000 euroga.

Mehed kogunevad taas 3. juulil, et alustada ettevalmistust MM-valiksarja otsustavateks matšideks ning EM-finaalturniiriks.