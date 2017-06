Nimekiri täienes: Mourinhot süüdistatakse maksupettuses

Väidetavalt pettis portugallane aastatel 2011–2012 välja 3,3 miljonit eurot, kirjutab BBC. Mourinho ise pole teemat kommenteerinud. Prokuröri sõnul ei deklareerinud praegune Manchester Unitedi loots oma tulusid, mistõttu hoidis 54-aastane Mourinho 2011. aastal endale 1,6 miljonit eurot ja 2012. aastal 1,7 miljonit eurot.

Seejuures on viimasel ajal maksusüüdistuse saanud mitmed suured nimed Hispaanias, kelle hulka kuulub ka Madridi Reali staarmängija Cristiano Ronaldo, kes mängis Hispaania tippmeeskonnas juba Mourinho käe all ning kel on endise peatreeneriga sama agent (Jorge Mendes).

Milles Ronaldot Hispaanias süüdistatakse?

Maksuametnike hinnangul hoidus Ronaldo vahemikus 2011-14 15 miljoni euro tasumisest. Prokuratuuril on arvamuse kujundamiseks aega juuni lõpuni.

Kahtlused puudutavad varasid, mida Ronaldo hoidis Neitsisaartel. Maksuametnike sõnul kohendas Ronaldo 2014. aastal oma deklatarsioone ja tasus kuus miljonit eurot lisamakse.

Hispaania prokuratuur märkis, et kui nad peaksid Ronaldole süüdistuse esitama ja portugallane ka süüdi mõistetaks, võiks teda muuhulgas oodata ka kuni 15 kuu pikkune vanglakaristus, mida aga reaalselt kanda ilmselt ei tuleks, sest Hispaanias ei pöörata varem karistamata isikute osas kuni kaheaastaseid vangistusi reeglina täitmisele. 32-aastane jalgpallur saab tunnistusi anda 31. juulil.

Jalgpallurite maksupettused on Hispaanias juba pikemat aega aktuaalne teema. Mullu mõisteti Lionel Messi süüdi 4,1 miljoni euro ulatuses maksude tasumata jätmises vahemikus 2007-09. Tänavu maikuus jättis Hispaania ülemkohus jõusse otsuse ja Messile mõistetud 2 miljoni euro suuruse rahatrahvi.