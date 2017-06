Reali president: Neymar läbis meil arstliku läbivaatuse

«Neymar läbis Madridis arstliku läbivaatuse. Me püüdsime teda enda ridadesse saada, kuid mingil hetkel saime aru, et see pole võimalik ning loobusime üleminekust,» sõnas Perez Hispaania raadiojaamale Onda Cero.

Jaht Neymarile leidis aset 2013. aastal, ent kui 25-aastane brasiillane oli toona valmis liituma Barcelonaga, soetas Perez vastukaaluks maailmarekordilise summa (100 miljonit eurot) eest Tottenham Hotspuri tähe Gareth Bale’i. Seejuures pole Bale alates eelmisest suvest enam kõige kallim jalgpallur, kuna Manchester United käis mullu Paul Pogba eest lauale koguni 105 miljonit eurot.

Kõigi aegade suurimad üleminekud jalgpalliturul:

Paul Pogba (Prantsusmaa) 105 miljonit eurot (Torino Juventus → Manchester United) Gareth Bale (Wales) 100 miljonit eurot (Tottenham → Madridi Real) Cristiano Ronaldo (Portugal) 94 miljonit eurot (Manchester United → Madridi Real) Gonzalo Higuain (Argentina) 90 miljonit eurot (Napoli → Torino Juventus) Luis Suarez (Uruguay) 82 miljonit eurot (Liverpool → FC Barcelona) James Rodriguez (Kolumbia) 80 miljonit eurot (AS Monaco → Madridi Real)