Punktinäljas Viljandi Tulevik saab kümnekordselt meistrilt lisajõudu

Tuleviku teine iseseisva klubina alustatud tulemine kõrgliigas – viimati mängis ta Premium-liiga tasemel 2015. aastal – on viisakalt öeldes kulgenud üle kivide ja kändude. See hea energia, mis tal oli võimsal vaheaastal esiliigas, kus ta purustas kõikmõeldavad rekordid alates löödud väravate arvust kuni kogutud punktide ja väravavahi nullimängudeni, ei ole käesolevasse kõrgliigahooaega üle kandunud.

Üleminek võrreldamatult kiirele mängutempole ei ole Tulevikule suurt peavalu valmistanud, kuid juba hooaja algusest saadik on jäädud hätta mängupäevaks vajaliku koosseisu kokkusaamisega. Esimeses voorus võetud üllatusvõidule Sillamäe Kalevi üle tuli lisa oodata koduväljakukohtumiseni Pärnu Vaprusega. Hiljem aga alistuti võõrsil Pärnule täiesti lootusetu mängupildiga.

Kalender on kollasärkide suhtes olnud halastamatu ning pakkunud nii kevad- kui suveringis järjestikusi kohtumisi Tallinna tippmeeskondadega. Niisuguste kaitseliini kurnavate mängude tõttu ongi suudetud kahele võidule lisa hankida vaid ühest viigist, mis tuli koduväljakul Tartu Tammekaga. Ülejäänud kohtumistes on näidatud küll üha paranevat mängupilti, kuid positiivse tulemuse vormistamine on jäänud toppama realiseerimisvõimekuse, õieti selle puudumise taha.

Nii on Viljandi Tuleviku mängudes sel hooajal nähtud kolme realiseerimata penaltit ning aina on oldud hädas edukalt ründekolmandikku viidud pallide väravasse toimetamisega. Ka on meeskonda kummitanud keskendumisraskused ning kaitseliini segadushetkede tõttu on lastud just lõpuminuteil endale väravaid lüüa.

Sajaprotsendiliselt amatöörjalgpalluritest koosnevas Viljandi esindusmeeskonnas peavad treenerid arvestama mängijate õpingute ja töökohustustega. Murekoormat on kasvatanud vigastused, mis on sundinud kaitse- ja poolkaitseliinis tegema kestvaid vangerdusi. Nüüd loodetakse abi suvistest täiendustest.

Paremkaitsja Oskar Berggren on Tuleviku omakasvandik, kes liitus 2015. aasta suvel, mil Tulevik mängis kõrgliigas, tippmeeskonna FC Floraga. Paraku ei lubanud vigastused tal loodetud läbilöögini jõuda ning sel hooajal Flora U-21 meeskonna ridades üsna tublilt mänguaega pälvinuna otsustas ta kodulinna naasta, et siin kõrgliiga konkurentsis järgmine samm teha.

Berggren on järjepidevalt kuulunud ka U-21 rahvuskoondise kandidaatide hulka. Viimati oli ta noorte sinisärkide koosseisus ülemöödunud nädalal Tallinnas peetud Euroopa meistrivõistluste valikmängus, kus aga platsile ei pääsenud.

«Alati on hea meel, kui omad poisid tagasi koduklubisse ja kodulinna tulevad,» tõdes Tuleviku president Raiko Mutle. «Nüüd aga on Oskaril vaja end trennis korralikult tõestada, et koht põhikoosseisus välja teenida.»

Laenulepingu alusel pooleks aastaks Viljandisse saabuv keskpoolkaitsja Herol Riiberg on kõrgliigas mänguminuteid teeninud Oskar Berggrenist märksa rohkem. Flora esindusmeeskonda pääses 20-aastane pallur mullu hooaja teises pooles klubi lootsiks asunud Argo Arbeiteri käe all ning suurejooneliseks tänuks ohtrate mänguminutite eest oli 11 kohtumises löödud viis väravat.

Uuest hooajast Flora peatreeneriks saanud hollandlase Arno Pijpersi valikusse on Riiberg mahtunud aga episoodiliselt. Põhikoosseisus on ta platsile pääsenud vaid ühes Premium-liiga kohtumises ja kokku kolmele kohtumisele ülesantuna on ta mänginud ainult 68 minutit.

Nii ongi Riibergi senine hooaeg kulgenud tema tasemele ilmselgelt lahjaks jäävas esiliigas, Flora U-21 meeskonna ridades.

Viljandisse kogemusi ja mänguminuteid hankima saabuvat Herol Riibergi iseloomustavad kiindumus palli hoidmisele keskendunud mängustiili, efektsed triblingud ning väga hea mängulugemisoskus, samuti oskuslik rünnakutele lülitumine ja nende tulemusliku lõpuni viimine.

Raiko Mutle loodabki, et noortekoondiste põhikoosseisu mees toob kaasa Tuleviku mängude ülesehitusfaasi korrastamiseks hädavajaliku ründeteravuse ja kogemused. «Esmajoones saab ülioluliseks tema kohanemine meie meeskonna ja siinse keskkonnaga. Kindel on aga see, et tema liitumine lisab niihästi kvaliteeti treeningule kui lisakäike mängudes,» lausus ta.

Mõlemal mängumehel võib avaneda võimalus oma oskusi publikule demonstreerida juba 30. juunil, mil Tulevik läheb võõrsil vastamisi Paide Linnameeskonnaga.

Tulevik asub Premium-liiga tabelis viimasel kohal, olles kogunud 16 mängust kaks võitu, ühe viigi ja seitse punkti. Sama punktisummaga Pärnu Vaprus edestab Viljandi esindust omavahelistes mängudes saavutatud parema väravate vahe tõttu.