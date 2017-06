Kuuekordne suure slämmi tšempion läks pankrotti

Beckeri kaitsja küsis võimalust võlgade katteks pantida mehele kuuluv kinnisvara Mallorcal, et pankrotikohtunik Christine Derret lükkas palve tagasi. «Ma mäletan, et nägin teda (Wimbledoni) peaväljakul mängimas, mis tõenäoliselt näitab mu vanust,» sõnas kohtunik ja lisas, et kahjuks peab ta välja kuulutama 49-aastase tennisisti pankroti.

Endine tennisetäht, kes ise kohtus kohal ei olnud, andis oma esindajate kaudu teada, et ta on kohtuasja lahendis pettunud. «Otsus puutub ühte vaidluse all olnud laenu, mille ma oleksin täismahus tasunud kuu aja pärast. On pettumustvalmistav, et minu palve selle ajani istungiga oodata tagasi lükati. Minu teenistus on paljudele teada ja on ilmne, et mul on võimekus laen tasuda.»

Tennisekarjääri jooksul oli just peagi algav Wimbledoni turniiri Beckeri trumbiks – sakslane võidutses seal aastatel 1985, 1986 ja 1989.