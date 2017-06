Poptäht Justin Timberlake sundis F1-sarja ajakava muutma

F1 võistlusnädalavahetuse laupäeval on kindel rutiin – kõigepealt peetakse ära kolmas vabatreening, seejärel on kaks tundi aega, et autod korda seada, ning siis saab stardi kvalifikatsioonisõit. USA GPks on selles graafikus tehtud aga oluline muudatus: vabatreeningu ja kvalifikatsiooni vahe kasvab neljatunniseks.

Vastava palve esitasid rahvusvahelisele autoliidule FIA võistluse korraldajad, et kvalifikatsiooni lõpu ning õhtul ringrajal toimuva Timberlake’i kontserdi vahe oleks väiksem. Nii loodetakse vormelihuvilisi veenda kontserdile jääma ning poptähe fänne varem kohale tulema ning ka spordimelust osa saama.

Muudatus pole aga sugugi meelepärane F1 tiimidele. Väidetavalt avaldasid meeskonnad Aserbaidžaani etapi eel pahameelt, et seni kivisse raiutud rutiini nendega konsulteerimata muutma hakati. Teha pole neil aga midagi – alea iacta est.*

Otsus tähendab teatavat ebamugavust ka Eesti vormelifännidele, sest nüüd algab kvalifikatsioonisõit keskööl varasema kella 22 asemel.

*«Liisk on langenud» ladina keeles