Ametlik: Roma ründajast sai Liverpooli kõigi aegade suurim ost

25-aastane egiptlane sõlmis Eesti koondise kapteni Ragnar Klavani koduklubiga viie aasta pikkuse lepingu.

«Mohamedis on olemas heas tasakaalus nii kogemused kui ka potentsiaal – see on meie jaoks väga põnev tehing,» rääkis Liverpooli peatreener Jürgen Klopp klubi kodulehekülje vahendusel. «Ta on tuttav Premier League’iga, avanud väravavaarve Meistrite liigas ja on üks tähtsamaid mängijaid oma riigis,» lisas hiljuti 50 aasta juubelit tähistanud Klopp.

«Tema kiirus on uskumatu ning ta annab meile kõvasti ründetugevust juurde, ehkki oleme juba praegu selles valdkonnas tugevad. Mulle meeldib, et teeme seal olukorra veelgi konkurentsivõimelisemaks,» sõnas sakslane.

Salahi profikarjäär sai alguse El Mokawloonis, pärast mida on ta mänginud kaks aastat Šveitsi klubis Basel, valitseva Inglismaa meistri Chelsea’ ridades ning laenulepingu alusel ka itaallaste Fiorentinas ning viimati AS Romas. Viimases oli ta lõppenud hooajal üks võtmetegijaid, kui aitas oma koduklubil lõpetada Itaalia kõrgliigas Torino Juventuse järel teisena, saades kirja 31 mängus 15 väravat.

Salah hakkab Liverpoolis kandma särki numbriga 11, mis kuulus varem Roberto Firminole. Brasiillase särginumbriks saab aga 9.

