Inglismaa vutilegend avaldas, millises klubis näeks ta Ronaldot mängimas

Uudis Ronaldo võimalikust klubivahetusest tuli eelmisel nädalal, kui Portugali ajaleht A Bola väitel soovib Ronaldo Realist lahkuda seoses Hispaania võimude poolt esitatud maksusüüdistustega. Portugallast süüdistatakse 14,7 miljoni euro tasumisest kõrvalehoidmises 2011.-2014. aastal.

«Kui Ronaldost saab vabaagent, võtavad parimad klubid temaga lepingu sõlmimiseks järjekorda. Siiski tunnen, et kõik kaardid on Madridi Reali käes, seega kõik on nende otsustada. Loomulikult meeldiks mulle Manchester Unitedi fännina, et ta läheks Unitedisse,» sõnas Ferdinand Mirrorile.

«See on muinasjutu sarnane asi. Fännid võivad unistada.»