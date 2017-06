Postimehe video: koondist abistav Hallik seadis endale tarmuka eesmärgi

«Lõpetasin profikarjääri ära, keha andis järgi, kuid tsükkel pole ju nii pikk. Loodan vastu pidada ja 2 hulka pääseda,» rääkis Hallik, et pikalt koondise peatreeneri Tiit Soku kutse üle pikalt ei mõelnud.

Motivatsiooni 33-aastasel Hallikul jätkub. «Tahaks võiduga lõpetada,» sõnas ta ning naeris vormi kommenteerides, et see on tal ju seljas. Veidi tõsinedes lisas ta, et eks ole trennis näha, kuidas keha vastu peab

Humoorikalt lisas Hallik ka enda isikliku eesmärgi. «Tahaks soojendusel pealt panna!»