Vigastused kimbutavad korvpallikoondist

Vigastusest taastuvate mängijate nimekiri on pikk – Siim-Sander Vene, Rain Veideman, Janar Talts, Tanel Kurbas, Toomas Raadik. «Lisan veel Gregor Arbeti, kes pole küll vigastatud, aga kelle eelmine hooaeg jäi lühikeseks,» ütles koondise peatreener Tiit Sokk.

«Lootsime küll, et tänaseks on kõik rivis, aga kahjuks on olukord nii ja naa. Loodetavasti on esimese nädala lõpuks pilt juba selgem,» jätkas Sokk. Näiteks Itaalias klubikorvpalli mängiv Veideman pidanuks prognooside kohaselt mai lõpus toimunud randmelõikusest taastuma juba mõni nädal tagasi. Paraku tema ranne jätkuvalt ei liigu ning on valulik, samuti tuleb tal kanda randmetuge.

Siiski jääb vähemalt Veideman vigastatud mängijatest rääkides positiivseks, sõnades, et potentsiaali koondises on. Vaja on vaid uute ja vanade vahel vajalik kokkumäng saavutada. «Kui me seda ei saavuta, siis ega me korvpalli mängida ei saagi. Füüsiliselt võid tugev olla, aga kui sa kaaslast ei mõista, siis ei tule platsil midagi välja,» lausus Veideman.

Kui eelmisel aastal paistis korvpallikoondis silma agressiivse mängustiili poolest, siis tänavu tuleb arvestada, et koondises on olemas ka vanemad mängumehed, kes sellise tambiga võib-olla mängida ei jaksa. Teisalt puuduvad koondisest Martin Dorbek ja Indrek Kajupank, kes omakorda olid võimelised väga agressiivselt mängima. Mingit kannapööret aga Sokk mänguplaanis teha ei kavatse. «Kui mängijad on erinevad, ei tähenda, et plaan muutuks. Põhiseltskond on aastaid koos mänginud ning nad on kogemustega mehed,» ütles Sokk.

Kui MMi eelkvalifikatsiooni mängud peetakse 5. – 19. augustini, siis esimesed kontrollmängud toimuvad 14. – 16. juulini Portugalis. Just Portugali kontrollmängudeks võiks koondise peatreeneril kogu kaadervärgist selgem pilt ees olla.

«Tähtis on kuu ajaga heasse mänguvormi saada. Paraku ei näinud me ette, et nii palju mängijaid rivist väljas on. Praegu pole mõtet plaane paika panna, see jääb Portugali kanti. Siis peaks selge olema, kes meil on olemas ja keda pole,» ütles Sokk. Seda, et vigastuste tõttu oleks vaja koondisekandidaatide nimekirja uusi nägusid tuua, ta tõenäoliseks ei pea. «Nii hullusti vast ei lähe.»

Eelkvalifikatsiooni mängudel kohtub Eesti Makedoonia ja Kosovoga. «Nad on Jugoslaaviast irdunud, seega mehi, kes korvpalli mängida oskavad, on palju. Kes seal täpselt sel aastal koondises on, ei tea. Eelmisel aastal oli Makedoonial hulk superstaare puudu. Ega Kosovogi pole veel viimast sõna veel öelnud,» vaatas Sokk vastastele ette.