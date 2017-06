Miks mullu Tänakule Poolas edu toonud rehvid tänavu ei toimi?

Võrreldes eelmise aastaga on DMACKi strateegia aga muutunud ning seega arvatakse, et sel hooajal DMACKi rehvidega sõitev Elfyn Evans ei suuda Tänaku mullust edu korrata, kirjutab autosport.

«Eelmisel aastal olid DMACKil rehvid, mis sobisidki ainult kahele rallile – Poolale ja Suurbritanniale,» viitas Evans rallidele, kus Tänak lõpetas teise kohaga.

Selleks hooajaks on DMACK aga arendanud rehvid, mis peaksid sobima kõikidele kruusarallidele. «Sel aastal ei ole DMACKil Poolas tõenäoliselt sellist eelist nagu eelmisel aastal,» tunnistas Evans. «Eelise võime saada ainult väga vihmase ilma korral.»

«Rehvide arendamisel tehtud muudatustest oleme saanud juba suurt kasu. DMACKi rehvid on sel aastal hästi toiminud nii Portugalis, Mehhikos, Argentinas kui ka viimati Sardiinias,» lisas Evans.

Eelmisel aastal kasutas DMACK Poolas pehmemat kõva rehvi, mis oli sealsete olude jaoks ideaalne. Kui sel nädalal hakkab Poolas kõvasti sadama, siis on DMACKil olemas kõva pehme rehv, mis võib anda sarnase eelise eelmise aastaga.

Evans hoiab MM-sarja üldarvestuses sel hooajal 6. kohta. Esikolmikusse on ta seni jõudnud ühel korral, kui ta Argentina rallil lõpetas teisena ning kaotas esikoha ainult 0,7 sekundiga Thierry Neuville’ile.