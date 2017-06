Hooaja kaheksandal etapil kaane lahti saanud McLaren tunneb «suurt kergendust»

McLarenile mootorit tarniva Honda suunas pole sel hooajal kiidusõnu puistatud, kuna mootori kvaliteet on jätnud soovida, mistõttu pole Alonso ega ka McLareni teine sõitja Stoffel Vandoordne 2017. aastal ühelgi etapil veel finišisse jõudnud. Erand oli aga Aserbaidžaanis toimunud sõit, kus kahekordne maailmameister lõpetas 14 sõitja seas üheksandana ning Vandoorne oli 12.

«Koorem langes südamelt, kuna suutsime saada punktid kirja. Piloodid tegid väga head tööd ning tulemusi vaadates peame olema rahul. Väga oluline on see, et mõlemad sõitjad jõuaksid finišisse,» ütles Honda juht Hasegawa.

Sellegipoolest olevat Hondal veel omajagu tööd ees. «Tunneme end hästi, kuid ühe sõidu põhjal ei saa öelda, et oleksime enesekindlad. Kuna kokkuvõttes lõpetas sõidu vaid 14 autot, siis on õiglane öelda, et me polnud just väga kiired,» lisas ta.

Kuna MM-sarjas jagatakse punkte kümnele paremale piloodile ning Alonso lõpetas üheksandana, siis selles eest sai hispaanlane üldarvestuses kirja oma hooaja esimesed kaks punkti, millega ta hoiab 21 mehe konkurentsis 17. kohta. Punktiarve on veel avamata Jolyon Palmeril (Renault), Marcus Ericssonil (Sauber), Stoffel Vandoorne’il (McLaren-Honda) ja Antonio Giovinazzil (Sauber).