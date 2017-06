Tartu Bigbankiga liitus ameeriklasest sidemängija

Stewawrt tuleb Tartusse Pepperdine’i ülikoolist ning tegemist on tema esimese hooajaga Euroopas.

«Ma ootan väga Tartu Bigbanki võistkonnas mängimist. Tartu tundub suurepärane linn koos suurepäraste fännidega. Ma loodan tulla ja aidata meeskonnal tiitleid võita,» sõnas Steawart.

Juba varem on Tartu meeskond andnud teada, et leping on sõlmitud ka teise leegionäri, Austraaliast pärit diagonaalründaja Curtis Stocktoniga.