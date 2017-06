Knicks andis legendaarsele Phil Jacksonile kinga

«Pärast pikka kaalutlemist otsustasime ühiselt, et meie teed lähevad lahku,» andis klubi omanik James Dolan mõista, et otsus oli mõlemapoolne. «Phil Jackson on NBA ajaloo üks edukamaid persoone. Soovime teda tema teenete eest tänada.»

71-aastane Jackson juhtis Knicksi alates 2014. aasta märtsist. Tal oli erinevaid probleeme nii meeskonna suurima staari Carmelo Anthonyga, aga ka lätlasest superstaari Kristaps Porzingisega.

Jackson andis oma ametiajal selgelt mõista, et tema hinnangul tuleks Anthonyst loobuda. Kuna aga Anthonyl on lepingut järel veel kaks aastat ning lepingus on kirjas ka punkt, et ta võib teistest pakkumistest loobuda, ei õnnestunud tal korvpallurist lahti saada.