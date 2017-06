Postimehe video: Latvala teab – Tänak on Poolas favoriit number üks

«Ma arvan, et Ott on selle ralli võidule soosik number üks,» tõdeb Latvala, et mullu Poolas hiilgavat minekut näidanud Eesti ralliäss on tänavu peafavoriit. «Minul pole siin viimasel kolmel aastal kõige paremini läinud.» Toyota esisõitja sõnul leidis ta mullu Poola teedel lõpuks enesekindluse, aga samas on muutunud palju – uus meeskond, mitmed uued kiiruskatsed. Soomlane nendib: «Hetkel tunnen end mugavalt ja ootan ralli algust.»

Latvala jaoks lõppes möödunud Sardiinia ralli erilise pettumusega – punktikatse lõppu jõudes oli soomlane enda peale marus, sest ühe eksimuse tõttu läksid kaduma mitmed MM-punktid ning Tänak tõusis üldises paremustabelist põhjanaabrist ühe punktiga mööda kolmandaks. «Tegin ühel kitsal tagasipöördel lolli vea ja ei saanud autot roopas enam keerama,» meenutab Latvala. «Sinna kadusid nii väärtuslikud sekundid kui ka punktid. Okei, see annab meile Poolas parema stardikoha – neljas auto teel – aga seda vaid juhul, kui ilm püsib kuivana. Märgades oludes meil eelis puudub.»

Mida Toyota meeskonna ilmaennustus reedeseks võistluspäevaks lubab? «Ilmselt millalgi vihma tuleb, aga küsimus on, millal täpselt see katsetele jõuab,» ütleb Latvala, et midagi täpselt lubada ei saa.