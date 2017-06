Video: McGregori järgmine võimalik vastane UFC-s maadles noorena karudega

Sellest matšist on räägitud juba mõnda aega, kuid seni pole asi konkreetseks läinud. Peagi tuleb aga McGregoril siiski ka vabavõitluspuuri astuda, et oma kergkaalu UFC-tiitlit kaitsta. Üks peamisi väljakutsujaid on just Venemaa vägilane Nurmagomedov, kes on võitnud kõik 24 MMA-matši.

«Teate, mida Conor mulle ütles? Ta tahab Khabibiga võidelda Venemaal. Kas see pole mitte kuradi lahe? Ta on lahe mees, Conor McGregor on kuradi ükssarv!» ütles UFC boss Dana White, kes on sellise uudise üle ilmselgelt õnnelik. «Pole mitte ühtegi temasarnast inimest. Ta valmistub praegu matšiks Floyd Mayweatheriga ja räägib samal ajal juba järgmisest matšist Khabibiga.»

Nurmagomedov pidi hiljuti UFC-s vastamisi minema Tony Fergusoniga, kuid matši jäeti ära, sest Nurmagomedov viidi päev enne matši haiglasse. Tegelikult oli tegu juba teise korraga, mil meeste vaheline vastasseis edasi lükkus. McGregor usub aga, et kui Nurmagomedov ja Ferguson lähevadki vastamisi, siis võitjana väljub sealt just venelane.

Kes Nurmagomedovi nime veel kuulnud pole, siis tegu on 28-aastase maadlustaustaga vabavõitlejaga, kes noorena ei sparrinud mitte ainult eakaaslastega, aga ka karupoegadega.