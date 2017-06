Venemaa tippsportlase paljastus: tee koondisesse käis läbi treenerite voodi

«Hulluks läks asi juba 1990ndatel, kui mina hakkasin karjääri lõpetama. Oli tavaks, et treenerid magasid kõik naistega ja kes neile sobis, see pääses ka naiskonda,» kirjeldas Reztsova. «Sportlikud tulemused ei huvitanud kedagi, luges see, kuidas keegi voodis hakkama sai. Aga mängu tuli ka raha. See oli kõva äri, ainult osta ja müü...» meenutas ta.

Tänaseks 52-aastane Reztsova võitis Albertville’i olümpiamängudel kuldmedali sprindidistantsil ning Calgarys ja Lillehammeris teatesõidus. Lisaks on tema auhinnakapis olümpipronks Albertville’i teatesõidust ja hõbe Calgary 20 km distantsilt ning kolm MM-kulda ja samuti kolm MM-hõbedat.