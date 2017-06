Ootamatu üllatus: Kontaveit mängib Wimbledonis ka paarismängu!

Kontaveit on paarismängus võitnud küll viis ITF-turniiri, kuid suure slämmi turniiridel pole ta selles mänguliigis varem kaasa teinud. Paarismängu maailma edetabelis on ta parimal juhul olnud 160. kohal, ent seda 2014. aastal. Praegu eestlannal paarismängus tabelikohta polegi.

26-aastane sakslanna Barthel on maailma edetabelis üksikmängus 50. ja paarismängus 598. kohal. Neli aastat tagasi kerkis ta üksikmängus koguni 23. tabelireale. Paarismängus on ta aga võitnud kaks WTA-turniiri ja olnud edetabelis 2015. aastal 63. real. Paarismängus on Barthel viimase viie aasta jooksul osalenud kõikidel slämmiturniiridel peale mulluste ja tänavuste Prantsusmaa lahtiste ning selle aasta alguses peetud Austraalia lahtiste. 2015. aastal jõudis ta koos ukrainlanna Ljudmõla Kitšenokiga Wimbledonis kolmandasse ringi, kuid seal kaotati teise asetusega hilisematele finalistidele, venelannadele Jekaterina Makarovale ja Jelena Vesninale.

Avaringi ajakava pole veel paigas, kuid eeldatavasti mängivad Kontaveit ja Barthel kolmapäeval. Nende esimeseks vastaseks on USA-Horvaatia paar Shelby Rogers - Donna Vekic.