Eesti rattaässad stardivad ainulaadsel kodumaisel võidusõidul

Võidusõidu starti on tulemas mitmed parimatest kodus olevatest Eesti ratturitest eesotsas viimase toimunud Valgete Teede Rattaralli võitja ja värske Eesti meistri Silver Mäomaga (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi). Samuti on oma osavõtust teatanud Martin Laas (Delko Marseille Provence KTM), Aksel Nõmmela (Leopard Pro Cycling), Alo Jakin (Auber 93), värskelt naiste eliitklassis Eesti meistriks kroonitud Kelly Kalm (CFC Spordiklubi) ja vanameister ning Eesti koondise peatreener Jaan Kirsipuu.

Valgete Teede Rattaralli distantsid on 79,5 km ja 23,4 km. 79 km distants kulgeb marsruudil Sangaste Lossiküla-Tagula-Karula-Lüllemäe-Haabsaare-Valtina-Kobela-Tagula-Lauküla-Vastsemõisa-Lossiküla.

Antud distantsil võtavad mõõtu nii eliitratturid kui ka tugevamad harrastajad. Eripäraks 23 km distantsi juures on asjaolu, et kasutada võib ainult maantee või cyclokrossi jalgrattaid. 23 km pikkune matkadistants on sobilik ja jõukohane igale rattasõbrale. 23 km rajal on ka üks kruusalõik kogupikkusega 5,9 km. Rada kulgeb marsruudil Sangaste Lossiküla-Tagula-Lauküla-Vastsemõisa-Lossiküla. Sellel distantsil on lubatud osaleda igat tüüpi ratastega.