Wimbledoni peaproovi võitis Pliskova

Tänu briti Johanna Konta vigastusele otse finaali jõudnud Pliskova näitas finaalmängus tugevat servi, mis oli ka tema üks võidu võtmetest. «Loodetavasti suudan Wimbledonis sama kaugele jõuda,» ütles tšehhitar pärast mängu. «Minu serv on kindlasti mu suurim relv ning kui see töötab, on teistel mängijatel probleeme.»

Pliskovat peetakse ka Wimbledonis üheks favoriidiks, kuigi ta pole viiel osalemisaastal jõudnud kaugemale teisest ringist.