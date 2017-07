Tipphetked: Tammeka suutis kümne mehega Pärnu alistada

«Väga tähtis võit. Endast tabelis all pool olevate võistkondade vastu on vaja võidud ära võtta. Ma ütleks, et me suutsime vähemuses mängu kontrollida ja domineerida. Olime täna paremad,» ütles Tammeka kapten Kaarel Kiidron.

«Jalgpallis on kõige raskem madalalt mängivate võistkondade vastu kaitse lahti muukimine. See on raske pähkel, nad seisid südikalt ja tegid kohati ka kõrget pressingut, mis mängis meie kasuks – saime seal kiireid vasturünnakuid teha,» võttis Kiidron mängu kokku.