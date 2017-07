Kirt jätkas Teemantliigal stabiilset seeriat

Võistluse võitis sakslane Johannes Vetter, kes viskas 88.74. Teine oli isiklikku rekordit tähistava 88.02-ga tšehh Jakub Vadlejch. Kolmanda kohaga leppis maailma hooaja edetabelijuht Thomas Röhler, kes viskas 87.23.

