Wimbledon 2017 - kas legendaarse Roger Federeri viimane suur võimalus?

Eduka hooaja alguse järel võistluskarussellilt ligi kolmeks kuuks maha astunud ja saviliivaväljakute perioodi täielikult vahele jätnud Federer on taas valmis kõiki hullutama.

Tennisefännide, -publiku ja –meedia jaoks on šveitslase mängu jälgimine muruväljakutel tihtipeale aasta üheks tippsündmuseks. 3. juulil algavaks suurturniiriks on vanameister sel korral valmistunud ülimalt põhjalikult.

Tänavu suurepäraselt mängiv Federer ongi tõusnud kihlveokontorite hinnangul Wimbledoni suurimaks soosikuks. Viimati hinnati suure slämmi turniiri eel tema võimalusi parimaks 2010. aasta US Openil. Seejärel on ikka vaadatud eelkõige Rafael Nadali, Novak Djokovici või Andy Murray otsa ja niimoodi on mööda läinud 26 suurturniiri. Nüüd on aga taas vanameistri kord särada.

Aprilli alguses Miami Openi võitmise järel hoo maha võtnud ja kehale puhkust andnud Federer on tõestanud tehtud valiku õigsust. Eelmisel pühapäeval mängis ta karjääri 140. ATP-turniiri finaalis ja võitis 92. tiitli. Halle esikohamängus ei olnud 20-aastasest Alexander Zverevist vanameistrile mingisugust vastast. «Ma mängisin uskumatult hästi,» tunnistas ka šveitslane ise.

Sel aastal kõigest kaks kaotust saanud ja neli turniiri võitnud Federerist räägitakse praegu igal pool suure vaimustusega. Mullu põlvetrauma tõttu hooaja teise poole vahele jätnud šveitslane kanti vahepeal sisuliselt juba maha, kuid triumf käesoleva aasta alguses Austraalia lahtistel muutis kõike.

«Olen ülimalt motiveeritud ja kavatsen panna kogu energia selleks, et tulla 2017. aastal tenniseväljakutele tagasi tugevana, tervena ja suurepärases vormis,» lubas Federer mullu juulis pressikonverentsil ja oma sõna on mees pidanud.

Alles eelmise aasta samal ajal räägitigi, et Federeri ja Rafael Nadali paremad päevad on möödas ning algab lõplikult veidike nooremate Novak Djokovici ja Andy Murray valitsemisaeg. Reaalsuses on läinud aga vastupidi ehk seda aastat on domineerinud vanuriteks tituleeritud Federer ja Nadal. Kui esimene triumfeeris Austraalias, siis teine võitis juunis karjääri kümnenda Prantsusmaa lahtiste tiitli.

Suurest nelikust on Murray olnud viimasel ajal hädas traumadega, Djokovic motivatsioonprobleemidega ning Nadal on ehk veel veidike kurnatud Prantsusmaa lahtiste triumfist. Seega oodatakse Wimbledonis just Federeri võidukäiku. «Arvan, et Roger on mänginud nii hästi, et ta on kindlasti favoriit,» usub kaasmaalane Stan Wawrinka vanameistri edusse.

Tenniseajaloo üks armastatumaid kui mitte kõige armastatum mängumees elab parasjagu ilmselgelt üle teist noorust. Kui tal õnnestuks ka Wimbledonis triumfeerida, siis oleks see tema jaoks esimene aasta pärast 2009., kui ta suudab hooaja jooksul võita kaks suure slämmi turniiri.

«Seda on võrratu näha, et 35-aastane suudab võrdselt heidelda endast noorematega. See on selle aasta üks suuri edulugusid,» jagas Daily Mirrori vahendusel kiitust Saksamaa legend Boris Becker. «Roger keeldub vananemast. Kui ta usub, et 19. suure slämmi tiitli võitmine on võimalik, siis miks ei võiks ta tulevikus võita veel 20. tiitlit.»

«Minu jaoks on kindlasti Roger Federer suurimaks soosikuks. Praegu mängib just tema parimat tennist. Ta näitab peaaegu oma karjääri parimat taset. Tema tagantkäelöök on sel hooajal olnud vastaste jaoks tõeliselt surmav. Keegi ei ole suutnud seda peatada,» lisas omalt poolt 1987. aasta Wimbledoni meister Pat Cash.