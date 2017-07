Video: Räikkönen tegi täna murelikult juubelit tähistavale Vettelile karge kingituse

Ferrari sponsori poolt vändatud klipis avastab «kuskil Soomes» (mis tõele au andes meenutab videos küll kangesti Kesk-Euroopat - toim) mõnusat päeva veetev Räikkönen kalendrist Vetteli sünnipäeva, Soomlane läheb seepeale kuuri ja tõmbab seal sae käima.

Milline on tulemus, vaata juba allolevast videost!

Päriselus ei saa Vettel aga sünnipäeva eriti nautida, sest just täna peab ta Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) peakorteris aru andma oma käitumise osas Bakuu etapil. Nädala eest peetud osavõistlusel sõitis sakslane turvaauto taga liikudes tagant sisse liidri Lewis Hamiltoni Mercedesele ning rammis inglase autot seejärel veel korra. Nüüd uurib FIA, kas sakslane väärib veel karmimat trahvi kui talle sõidu käigus määratud kümnesekundiline seisa-sõida karistus.

Teada on vaid nii palju, et Vettel vestleb täna nelja silma all FIA presidendi Jean Todtiga. Kui Todt peaks räägitu põhjal otsustama, et edasine juurdlus on vajalik, kutsutakse kokku vähemalt kolmest liikmest koosnev paneel. See aga tähendab, et otsus ei lange kindlasti enne 16. juulil peetavat Suurbritannia etappi.

Ametliku süüdistuse esitamise korral on Vettelil 15 päeva aega sellele vastata ning seejärel saab teine osapool omakorda 15 päeva vastusele reageerimiseks. Vastusele antud vastuse ja reaalse ülekuulamise vahele jääb omakorda 15 päeva ehk halvimal juhul võib sakslase saatus selguda alles suve lõpuks. Tagatipuks on Vettelil alati õigus kaevata võimalik karistus edasi Rahvusvahelisse Spordiarbitraaži.

Vetteli jaoks on murekoht asjaolu, et tribunalil on luba arvesse võtta sõitja varasemat käitumist. Sakslase kontol on praegu 9 karistuspunkti ning mullu pääses ta korra juba sanktsioonidest, kui esitas ametliku vabanduse, sest oli Mehhiko GP ajal sõimanud raadioeetris FIA võidusõidudirektorit Charlie Whitingit.