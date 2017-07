Video: Wawrinka alistanud venelasel läks järgmises matšis katus sõitma

Nimelt oli Medvedev marus matši pukikohtuniku otsuste peale. Pärast seda, kui juba viiendat korda oli otsust tema vastu muudetud, nõudis venelane viiendas geimis 2:5 kaotusseisus suisa kohtuniku väljavahetamist. Turniiri korraldajad temaga aga ei nõustunud ning idanaaber kaotas otsustava seti lõpuks 3:6. Vihane Medvedev kõndis seepeale tagasi oma tooli juurde, otsis kotist välja rahatasku ja hakkas kohtuniku tooli suunas münte pilduma.

Medvedev throws money at the umpire after losing and having 5 overrules against him . #Wimbledon #Wimbledon2017 #Tennis pic.twitter.com/j0rCWu1SwX — Sdc (@sdc1982) July 5, 2017

Matšijärgsel pressikonverentsil palus venelane oma käitumise pärast vabandust ja rõhutas, et ta ei väitnud oma teguviisiga, et kohtuniku otsused olid ostetavad. «Ma olin matši tulemuses pettunud. Pärast äsja saadud suurt võitu oli see närviajav, kui matš üldse mulle soovitult ei kulgenud ja olin lihtsalt väga pettunud,» rääkis Medvedev pärast 2:50 kestnud kohtumist. «Võib-olla olid mõned otsused valed, aga spordis seda ikka juhtub. Kohtunikud vahel eksivad, aga mina teen tennisistina samuti vigu. Üks neist oli pärast matši.»

Medvedev on varemgi kummalise käitumise pärast skandaalidesse sattunud. New York Post meenutab ühte mullust turniiri, kui venelane süüdistas mustanahalist kohtunikku ja mängijat koostöös. «Ma tean küll, et te olete sõbrad. Olen selles täiesti veendunud,» kurtis ta pooltevahetusel kohtunikust möödudes. Selle peale venelane diskvalifitseeriti.