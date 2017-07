Klavanita hooajaks valmistumist alustanud Klopp: oleme sel aastal tugevamad

Liverpooli peatreeneri Jürgen Kloppi sõnul on kõik mehed hästi välja puhanud ning valmis alustama uut hooaega. «Loomulikult nad ei armasta seda (hooajaeelset ettevalmistust - toim) kõige rohkem, kuid see on vajalik ning nad mõistavad seda. Kui alguses on raske, siis hiljem tunned end hästi,» rääkis juuni keskel 50 aasta juubelit tähistanud Klopp.

«Koondiste juures olevad mängijad pole veel meiega liitunud, kuid nad teevad seda kahe nädala pärast. Samas oleme pidevalt ühenduses, sest on oluline olla kursis nende seisundiga,» ütles Punaste juhendaja.

«Kuna lõpetasime eelmise hooaja Premier League’is neljandal kohal, siis tahame jätkata samas hoos ning areneda veelgi edasi. Sel hooajal on meil tugevam koosseis kui mullu. See on põhjus, miks peaksime olema optimistlikud,» lisas ta.

Eilsest treeningust võttis osa 22 mängijat, kellest polnud kohal lisaks Klavanile järgmised mehed: Brasiilia koondise poolkaitsja Phillippe Coutinho, Liverpooli värskeim täiendus Mohamed Salah, Belgia koondise väravavaht Simon Mignolet, Inglismaa koondise poolkaitsja Adam Lallana, Saksamaa koondise poolkaitsja Emre Can, Inglismaa U21 koondise ründaja Dominic Solanke, Bosnia ja Hertsegoviina keskkaitsja Dejan Lovren, Belgia ründaja Divock Origi ning Hollandi poolkaitsja Georginio Wijnaldum.

Liverpool peab esimesed sõpruskohtumised juba 12. ja 14. juulil, kui Tranmere Roversi ja Wigan Athleticiga. Avamäng Premier League'is toimub aga Punaste jaoks 12. augustil, kui võõrsil minnakse vastamisi Watfordiga.