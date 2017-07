Analüüs: 3 järeldust raevukalt alustanud Flora eurosarjast langemise kohta

Domžale peatreener Simon Rožman: «Õnnitlen oma mängijaid, sest matš ei alanud meie soovide kohaselt ja sattusime Flora kiirete väravate läbi halba olukorda. Avapoolaja lõpus löödud värav muutis meie ülesande lihtsamaks. Teiseks poolajaks muutsime süsteemi, kuna Flora oli väga agressiivne ja ohtlik. Soovisime ühe käigu lisada ja kui lõpuks teise värava lõime, siis soovisime juba võitu, mis õnnestus ka hankida.

Tänane mäng oli keeruline, aga kahe mängu kokkuvõttes olime tugevam meeskond. 1:0 värav, kus meie väravavaht jämedalt eksis, juhtub üks kord 100 aasta jooksul. Aga sellised asjad on jalgpalli osa ja meeskond sattus stressi. Kulus 15-20 minutit enne, kui mängijad jõudsid oma tavapärasele tasemele ja edasise mängu jooksul oli esitus juba parem.»

FC Flora peatreener Arno Pijpers: «Soovisime näidata pealtvaatajatele head jalgpalli näidata ja uskusin, et oleme hoogsaks avapoolajaks valmis. Eurosarjamänge saab pidada üks kord aastas ja need on noorte jalgpallurite jaoks tähtsad. Mäletan, kui Joel Lindpere, Raio Piiroja ja Ragnar Klavan minu käe all eurosarjas mängides oma rahvusvaheliste mängude karjääri alustasid.

1:2 värav enne vaheaega oli meie jaoks halb üllatus, mis tegi ülesande keeruliseks, sest pidime üritama kolmandat ja neljandat väravat. Üritasimegi, aga kulutasime rohkelt energiat. 2:0 seis vaheajal võimaldanuks rahulikumalt võtta.“

Keset esimest poolaega polnud 2:0 seisu peale võimalik mängu rahustada, sest seda saanuks teha ainult vahetusega, kuna olime koosseisu nimetanud ründavamatesse, mitte kontrollivamatesse rollidesse sobivad mängijad.

Jah, me olime avamängus liiga kaitsvad, mis oli natuke minu viga, sest valmistasin mängijaid liialt kohtumist kontrollima, mistõttu jätsid nad enda tavapärase jalgpalli mängimata.»