Kontaveit järgmisest vastasest: tahaks ära teha, pole vahet, kellele!

«Servisin täna väga hästi, see oli põhiline. Vaatasin pärast ka ise, et esimese servi protsent oli uskumatult kõrge,» jäi Kontaveit endaga rahule. «Võitsin ka päris palju esimeselt servilt punkte. Raske öelda, kas olen tänavu mõnes teises mängus nii hästi servinud. Kindlasti selles osas üks paremaid mänge.»

Kontaveit jäi väga rahule ka kohtumise algusega, kui ta suutis kohe Kasatkina servi murda. «Algus oli mul hästi energiline ja jõuline. Ise servisin seti lõpuni väga stabiilselt ja hästi.»

Vastase kerget närvilisust tajus ka Kontaveit. «Arvan, et muru pole tal niikuinii lemmikkate, liiva peal on ta tugevam. Arvan, et mängisin väga hästi ja ei andnud talle enda servil mingit võimalust. Kõik töötas, hästi mängitud.»

Treener Glenn Schaap jäi mõistagi Kontaveidiga rahule. «Alati saab paremini! Servisin hästi, aga kindlasti pole mu mäng veel ideaalne. Aga muidugi oli ta rahul – esimest korda ikkagi Wimbledonis kolmandasse ringi,» analüüsis Kontaveit ise oma esitust.

Mängu võtmegeim oli Kontaveidi sõnul teise seti esimene, Kasatkina servigeim, mis kestis kümmekond minutit ja mille eestlanna lõpuks võitis. Kripeldama jäi aga lõpugeim, kus Kasatkina sai kogu kohtumise ainsa murdepalli. «See oli mu enda viga, et talle 30:30 seisult võimaluse andsin. Aga siis suutsin hästi servida ja see päästis mind olukorrast välja.»

Võiks mängida ükskõik kellega

Reedesest ennelõunasest paarismängust ei oska Kontaveit midagi oodata. «Ainus eesmärk on keskenduda nendele üksikmängu asjadele, mida pean tegema. Vastased on muidugi tugevad. Mulle tegelikult meeldibki hommikul mängida, aga üldiselt väga vahet pole, olen harjunud.»

Kas Kontaveit eelistab järgmise vastasena Caroline Wozniackit või Tsvetana Pironkovat (mäng polnud pressikonverentsi ajaks veel lõppenud – toim)? «Tahaks ära teha, ei ole vahet, kellele! Eks nad on erinevad mängijad. Ma ei saa ju valida, mida ma tahan!» naeris Kontaveit. «Wozniackiga mängisin eelmisel aastal Nottinghamis murul. Võitsin...»

Kas Kontaveit tunneb, et võiks mängida ükskõik kellega? «Ma usun küll. Olen juba tükk aega stabiilselt seda taset välja mänginud. Olen häid võite saanud, häid mänge mänginud. Pallitunnetus on väga hea. Selline tunne, et võin trennis lõpmatuseni ilma vigadeta lüüa. Mul tuleb see siis, kui palju mängin,» lausus Kontaveit.