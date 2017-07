Kontaveit kohtub endise maailma esireketiga, keda ta on korra juba võitnud

Varem on Kontaveit ja Wozniacki mänginud korra, mullusel Nottinghami muruturniiril. Siis jäi Kontaveit tasavägises kohtumises peale 6:7 (5), 6:3, 7:5. «Tahaks ära teha, ei ole vahet, kellele! Wozniackiga mängisin eelmisel aastal Nottinghamis murul. Võitsin,» meenutas teises ringis kahes setis venelanna Darja Kasatkina alistanud Kontaveit mängujärgsel pressikonverentsil, kui vastane polnud veel teada.

Tänavu on 26-aastane Wozniacki olnud murul heas hoos, sest ta jõudis Wimbledonile eelnenud Eastbourne'i turniiril finaali, kuigi kaotas seal maailma kolmandale reketile Karolina Pliškovale. Teel finaali alistas ta samas maailma 16. mängija Jelena Vesnina ja veerandfinaalis ka edetabelis teisel kohal oleva Simona Halepi.

Wimbledonis sai Wozniacki avaringis kolmes setis jagu ungarlannast Timea Babosist (WTA 42.) ja teises ringis Pironkovast (WTA 131.). Taanlanna karjääri tipphetk saabus 2010. aasta oktoobris, kui ta tõusis maailma esireketiks, kuid ühtegi suure slämmi turniirivõitu tema nimel pole. Parimal juhul on ta jõudnud kahel korral US Openi finaali.

Wimbledonis on Wozniacki laeks jäänud viiel aastal neljandasse ringi jõudmine. Küll aga on tema nimel 25 WTA-turniiride võitu ja ta on karjääri jooksul teeninud üle 23 miljoni dollari. Huvitava kokkusattumusena on Wozniackil võimalik kahel järjestikusel suure slämmi turniiril Balti tennisisti käe läbi konkurentsist langeda, sest Prantsusmaa lahtistel kaotas ta veerandfinaalis hilisemale võitjale, lätlannale Jelena Ostapenkole.