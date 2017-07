Messil tuleb vanglast pääsemise nimel omajagu kukrut kergitada

See tähendab, et Barcelona tähtmängija peab iga päeva eest järgmised 21 kuud tasuma 400 eurot.

Messi ning tema isa Jorge Messi said mõlemad karistada, kui neid leiti süüdi olevat 4,1 miljoni euro suuruses maksupettuses aastatel 2007–2009. Seejuures asendas Hispaania kohus ka jalgpallistaari isa algse 15 kuu pikkuse vanglakaristuse 180 000 euro suuruse rahatrahviga.

Kogu teema valguses tuleb aga märkida, et Hispaania seaduste järgi ei tule süüalustel reaalset vanglakaristust kanda, kui see on alla 24 kuu pikkune ning kui kurjategija pole varem seadust rikkunud.