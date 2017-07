Võistlusloaga Vene kergejõustiklaste arv peaaegu kahekordistus

Mäletatavasti kehtestas IAAF mullu võistluskeelu kõigile Venemaa sportlastele pärast seda, kui sai ilmseks idanaabri spordisüsteemis dopingu üldlevinud tarvitamine. Keeld kehtib, kuni pole piisavalt tõestust, et riigi dopinguprobleem on lahendatud. Seniks saavad Vene sportlased rahvusvahelistel võistlustel startida vaid eriloa alusel, mille IAAF annab juhul, kui on veendutud, et atleedid on dopingust puutumata. Äsja täitsid selle kriteeriumi 16 sportlast.

Meessportlastest võivad rahvusvahelisele võistluskarusellile naasta 2013 Moskvas toimunud MMil kulla võitnud kaugushüppaja Aleksandr Menkov, tänavu ketast 65.07 heitnud Viktor Butenko, vasaraheitja Danil Danilov, kolmikhüppaja Aleksei Fedorov, kuulitõukajad Alesandr Lesnoi ja Konstantin Ljadusov, kümnevõistleja Ilja Škurenev, keskmaajooksja Valentin Smirnov ning sprinterid Timofei Tšalji ja Vjatšeslav Kolenitšeko.

Naistest said stardiloa kettaheitja Julija Maltseva, kolmiküppajad Viktoria Prokopenko ja Irina Gemeniuk, kõrgushüppaja Irina Gordejeva ja spritner Alena Mamina. Käija Olga Elisejeva tohib osaleda vaid U20 EMil.

«On oluline korrata, et selle heakskiiduprotsessi ülesanne on garanteerida maailma puhtaste sportlaste usk, et nende tarbeks on loodud võrdne mänguväli. See on hiiglaslik ettevõtmine ja sellega ei tohi kiirustada, kui me soovime, et puhaste sportlaste õigused ja eesmärgid oleksid kaitstud,» sõnas IAAFi president Sebastien Coe.

IAAF on saanud võistlusloa taotluse enam kui 150 Venemaa kergejõustiklaselt ning praeguseks on heakskiidu saanud neist 39. Mitmed hinnangu andmised alles käivad, nii et võib juhtuda, et järgmisel kuul Londonis peetaval MMil on stardis suurem arv idanaabri sportlasi.