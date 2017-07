Sebastian Vettel peab otsustama, kas ta tahab Ferraris jätkata

Vetteli praegune leping lõppeb käimasoleva hooajaga ning tiimi bossi Sergio Marchionne sõnul soovivad nad sõlmida sakslasega uut kontrahti, kirjutab Reuters.

Marchionne sõnul on leping juba koostatud ning ootab ainult Vetteli allkirja. «Olen teinud kõik väga selgeks. Edasine on kõik tema otsustada. Kui ta tahab meeskonnas jätkata, siis pikendame lihtsalt lepingut. Kõik sõltub temast,» teatas Marchionne.

Vettel on seni lepinguläbirääkimisi edasi lükanud, kuna ta soovib keskenduda käimasoleva hooaja tiitliheitlusele.

Käimasoleval hooajal on 20st etapist praeguseks sõidetud 9. Vettel on haaranud 171 punktiga liidrikoha. Teisel positsioonil on Lewis Hamilton 151 silmaga ja kolmandat kohta hoiab Valtteri Bottas 136 punktiga.