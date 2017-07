ROKi otsus: Pariisi ja Los Angelese olümpia-pingpong lõpeb ühel ja samal päeval

Põhjuseks on asjaolu, et 2024. aasta mängude korraldusõigusele on jäänud kandideerima vaid Pariis ja Los Angeles, kõik ülejäänud linnad ehk Budapest, Rooma ja Hamburg on end ajapikku konkursilt taandanud. Ka 2028. aasta mängude korraldajaks kandideerivad vaid nimetatud kaks suurlinna, ametliku kandidatuuri esitamiseni pole keegi teine jõudnud.

Sestap otsustas ROK ühehäälselt, et majanduslikult stabiilsete ettevalmistuste ja üleüldise sujuvuse tagamiseks kuulutatakse kaks olümpialinna välja üheaegselt. Lahtine on vaid see, kumb linn kummad mängud endale saab. Seejuures on mõlema linna esindajatel õigus teineteisega läbirääkimisi pidada, et leida mõlemale parim variant. Otsus peaks langema septembrikuus.

Kandidaatide vähesus tuleneb sellest, et tänapäeval toob olümpia korraldamine kaasa hiiglaslikud kulud. Näiteks mulluste Rio olümpiamängude korraldamine läks Oxfordi teadlaste hinnangul esialgu arvatust koguni 1,6 miljardit dollarit kallimaks. Kui Pariis ja Los Angeles ei peaks kokkuleppele jõudma, võib ROK ka 2024. aasta mängude korraldaja ise määrata ja avada uuesti konkursi 2028. aasta mängude korraldamiseks, ent eeltoodud põhjustel tundub kahtlane, et mõni linn oleks valmis oma kandidatuuri üles seadma.

2018. aasta talimängud toimuvad Lõuna-Koreas Pyeongchangis, 2020. aasta suvemängud Jaapanis Tokyos ning 2022. aasta talimängud Hiinas Pekingis.