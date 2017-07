Platsil kokku kukkunud palluril tuvastati ulatuslik ajukahjustus

Nouri kukkus platsil kokku südame rütmihäirete tõttu ning kuigi ta toimetati koheselt haiglasse ja viidi kunstlikku koomasse, teatas klubi täna, et uued testid näitavad palluril rasket ja püsivat ajukahjustust. Arvatavasti juhtus see vähese hapniku tõttu.

Klubi teatel loodetakse Nouri peagi Amsterdami haiglasse tuua. Ajaxi turundusdirektor Edwin van der Sar sõnas, et klubi on juhtunust šokis.

«See on halvim uudis. See on õudne. Tunneme kaasa tema perele, sõpradele ja tuttavatele. See on ka Ajaxile raske, kuigi teadsime, et peame sellise stsenaariumiga arvestama,» sõnas ta.