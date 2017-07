Video: Rooney tähistas taasliitumist Evertoniga pöörase iluväravaga

Rooney avapoolajal löödud värav meenutab vägisi tema täiskasvanukarjääri esimest väravat Evertoni särgis, mis sündis 2002. aastal Arsenali vastu.

Sõprusmängu jälginud Tansaania asepresident avaldas Rooneyle, et on 31-aastase Rooney pärast sisemises vastuolus. «Wayne Rooney pärast hakkasin Manchester Unitedit toetama, kuid nüüd ma ei teagi mida teha, sest ta taasliitus Evertoniga,» ütles ta.

Rooneyl oli asepresidendile vastus olemas: «Siin viibimine oli minu jaoks uus kogemus ning loodetavasti suudab asepresident nüüd Evertoni toetada.»

Rooney 2002. aasta värav Arsenali vastu:

Rooney eilne värav Evertoni eest:

| @WayneRooney returns with a stunning goal just 34 minutes into his second #EFC debut! #EvertonInTZ pic.twitter.com/59OQP4ioz4