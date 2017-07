Endine Itaalia kõrgliiga mängija sooritas külmaverelise mõrva

Palluri tapatöö avastas tema vend Raymond, kes leidis töölt koju jõudes vereloigust oma 43-aastase ema ja 11-aastase õe surnukehad. Solomon tabati Milanos ning noormees tunnistas oma võika teo üles.

Ha confessato presunto autore duplice omicidio di Parma fermato dalla Polizia Ferroviaria a Milano #essercisempre #110Poliziaferroviaria pic.twitter.com/CTCCO6yd8c — Polizia di Stato (@poliziadistato) July 12, 2017

Solomon mängis paar aastat tagasi Itaalia kõrgliigas FC Parma klubis, kuid klubi läks pankrotti ning seejärel siirdus ta madalamatesse liigadesse. Tema viimast lepingut Serie D klubi Imolesega ei pikendatud palluri halva käitumise tõttu.

Palluri endine juhendaja Cristiano Lucarelli sõnas The Suni vahendusel, et pallurit vaevas depressioon. «Oli aimata, et tal on probleeme, kuid ta ei tõstnud kunagi häält, ei kakelnud kellegagi ega läinud endast välja. Teadsin, et tal on depressioon ning proovisin teda meelitada Lega Pros treenima. Seal oli ta meiega 15 päeva, kuid siis lahkus. Ta tuli minu juurde ja ütles, et igatseb oma perekonda, oma sõpru, oma kodus,» meenutas ta.