Olümpiavõitja pääses omapärasel moel dopingusüüdistusest

Jah, lugesite õigesti. Nimelt jäi Roberts võistlusvälise testi käigus vahele probenetsiidi tarvitamisega, kuid USA Antidopinguagentuuri raportist selgub, et seda ainet tarvitas hoopis tema tüdruksõber Alex Salazar ning ohtra suudlemise käigus sattus keelatud aine Robertsi organismi.

Roberts teatas, et ei teadnud, et Salazar taolist ravimit võttis ning ei osanud loomulikult ka aimata, et õrnuste vahetamine võib tema karjääri ohtu seada.