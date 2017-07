Saksa portaal: Toyota on valmis Tänaku M-Spordist välja ostma

Sardiinia MM-ralli võitnud ja hooaja kokkuvõttes neljandat kohta hoidev Tänak on praegu rallimaailmas kuum kaup ja mida lähemale jõuab aasta lõpp, seda enam arutatakse ka tema tulevikuväljavaadete üle. «Muidugi teeme uue hooaja sõitjate leidmise nimel juba praegu tööd,» kinnitas Toyota tiimiboss Tommi Mäkinen. Eriti suure küsimärgi all on Juho Hännineni tulevik – kui Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi käes on uus Yaris olnud kiire, siis Hänninen pole suutnud talle pandud lootusi täita.

Rallye Magazin kinnitab, et Tänak on Mäkineni «soovinimekirjas» kõrgel kohal. Eestlase leping M-Spordiga kehtib ka 2018. aastal, kuid portaali arvates on M-Spordi boss Malcolm Wilson avatud võimalusele, et keegi – antud juhul Toyota – ostab selle välja. Saadud summa eest oleks Wilsonil võimalik palgata ka uueks hooajaks Sebastien Ogier, kes on praegu jätkuvalt MM-sarja liider. Portaali andmetel ei oleks selline lahendus Toyotale probleem, sest ennekõike tahetakse oma auto roolis näha sõitjaid, kes suudaksid etappe võita ja seeläbi ka MM-tiitlile konkureerida.

Ühtlasi pakub Rallye Magazin välja Tänaku asendaja. Selleks võiks saada Teemu Suninen, kes on kaks korda juba Fiesta WRC roolis MM-rallidel rajale pääsenud ja kelle jaoks täiskoht M-Spordis oleks sestap loogiline samm.