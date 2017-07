Liidrikohta hoidev Soomer: edu võti peitub pisiasjades

Noortele sõitjatele mõeldud eurosarjas – võistlejad osalevad vaid Euroopas peetavatel MM-etappidel – teeb tänavu kaasa seitse sõitjat ning esikolmik mahub üheksa punkti sisse. Soomer (WILSport Racedays), Rob Hartog (Team Hartog – Jenik – Against Cancer) ja Alessandro Zaccone (MV Agusta Reparto Corse) ongi ainsad mehed, kes suutnud seniste etappide jooksul MM-punkte noppida. MM-sarja üldarvestuses on Soomer 18. kohal.

Eestlane on senisel viiel Euroopas peetud etapil kogunud 20 punkti, lõpetades parimal juhul nii Hispaanias Aragonis kui ka Itaalias Misanos 9. kohal. Hartogil on 13 ja Zacconel 11 punkti. Eriti head sõitu tegi Soomer Aragonis, kaotades sõidu võitnud Lucas Mahiasile ringiaegades vaid sekundiga ja tõustes esikümnesse 21. stardikohalt.

«Hooaeg on kulgenud üllatavalt hästi. Mullu ei läinud WorldSSP wildcard’idel kuigi kenasti, aga tänavu on nii tiim kui ka ratas olnud head ning ma naudin sõitmist. Usun, et edu võti peitub paljudes pisiasjades – sul peab olema väga hea ratas ja väga hea võistkond. Ka ise olen kõvasti arenenud,» rääkis Soomer.

Võitlus MM-sarja parimatega on tema hinnangul kõva. «Need on siiski parimad sõitjad, kes 600-kuubikulistel ratastel istuvad. Aga ma õpin – tõsi, alguses oli väga raske harjuda, et sõidan koos suunimedega, kes on maailmameistrid! Kuid nüüd tunnen, et nendega võidu kihutamine on lahe ja lõbus.»

Kuigi senise hooaja parim tulemus sündis Aragonis, kiitis Soomer ise hoopis Doningtoni etappi, kus ta oli tippudele kõige lähemal. «Oleme iga etapiga edasi liikunud. Samas ei tule hooaja teine pool sugugi kergem, peame kogu aeg konkurentide tempos püsima ja arenema,» sõnas eestlane.

ESS on tema sõnul noortele sõitjatele suurepärane platvorm, et sarjaga harjuda. «Sel moel on kergem end seltskonda ja sarja murda. Isegi kui saad kokkuvõttes 15. koha, võid mõne punkti noppida – see on noortele innustav ja arendav,» leidis Soomer.

Supersport-klassi järgmine etapp peetakse augustis Saksamaal Lausitzringil, Soomer osaleb lisaks sellele veel Portugalis Algarves, Prantsusmaal Magny-Coursis ja Hispaanias Jerezis peetavatel osavõistlustel. Kogu sarjale pannakse punkt Kataris Losaili ringrajal.