Kontaveidi konkurent Šveitsis sai üle kuue aasta esimese võidu

«Päris äge tunne,» ütles 38-aastane Schnyder matšijärgselt, kes lõpetas 2011. aasta maikuus sportlaskarjääri ning ehkki naasis 2015. aastal areenile, tegi šveitslanna madala WTA-edetabeli koha tõttu kaasa ITFi turniiridel.

«Kohtumine oli väga hullumeelne. Ma pole väga palju selliseid matše oma elu jooksul pidanud. Aga mida pikemalt mäng kestis, seda paremini end tundma hakkasin ning lõppude lõpuks mängisin väga ilusat tennist,» lisas Schnyder eilse võidu kohta, olles viimati WTA-turniiril võidurõõmu tunda saanud 2011. aastal Miami Openil, kus ta alistas toona 16-aastase ameeriklanna Madison Keysi (WTA 22.). «Naljakas! Ma mäletan, et mängisin temaga, kuid ei teadnud, et see oli minu viimane võit,» ütles Schnyder.

Kuna WTA-turniiridel osalemiseks tuleb olla maailma edetabelis 200 parema seas, siis 38-aastane Schnyder pääses koduse turniiri põhitabelisse tänu korraldajatelt saadud vabapääsmele.

Karjääri tipphetkel ehk 2005. aasta novembrikuus maailma edetabelis seitsmendal kohal paiknenud Schnyder on pääsenud Austraalia lahtistel poolfinaali (2004) ning nii Prantsusmaa lahtistel kui ka US Openil kahel korral (1998, 2008) veerandfinaali. Šveitslanna arvel on 11 WTA-turniirivõitu ning viiel korral on ta triumfeerinud ITFi turniiril.

Eesti naistennisistidest kohtus Schnyderiga viimati Kaia Kanepi (WTA 444.), kes sai oma tagasitulekuturniiril juuni alguses Saksamaal Essenis toimunud ITFi turniiril peavõidu, kui Schnyder andis finaalis seisul 3:6, 7:6 (5), 0:2 loobumisvõidu. Kontaveit ja Schnyder võivad käimasoleval Gstaadi turniiril omavahel vastamisi minna poolfinaalis ehk mõlemad tennisistid peavad jagu saama veel kahest vastasest.