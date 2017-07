Olümpiavõitja näitas viimase 25 aasta pikimat kettakaart

Siiani püsinud Horvaatia tippmark (71.08) oli samuti Perkovici nimel ning pärines kolm aastat tagasi toimunud Euroopa meistrivõistlustelt.

Rekordinaisest näitas viimati pikemat tulemust 1992. aastal hiinlanna Xiao Yanling, kes heitis ketta 71 meetri ja 68 sentimeetri kaugusele.

«See on väga hea märk,» sõnas Perkovic võistlusjärgselt. «Eelmine isiklik rekord pärines 2014. aastast, kui tulin Zürichis Euroopa meistriks. Lootsin, et teen hea tulemuse, kuid 71 meetrit oli siiski üllatav. Asjaolu, et viimasel katsel sain lisaks kirja 70.05, näitab minu suurepärast vormi,» tunnistas ta.

Maailmarekordist jääb Perkovici resultaat siiski kaugele, kuna 1988. aastal suutis Saksa DV esindaja Gabriele Reinsch lennutada ketta 76 meetri ja 80 sentimeetri kaugusele.