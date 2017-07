Veel kaheksa Venemaa kergejõustiklast said rohelise tule

Viimati vaatas IAAFi dopingukontroll üle 61 juhtumit, millest 53 taotlust lükati tagasi. Kaheksa taotlust said aga rohelise tule, kuna need vastasid «erandlikele kriteeriumidele».

«Algusest peale oleme rõhutanud, et see protsess seisneb kõigi puhaste sportlaste, sealhulgas Venemaa rahvuslikus süsteemis ebaõnnestunud Vene sportlaste lootuste ja püüdluste toetamises,» ütles IAAFi president Sebastien Coe.

Sel aastal on IAAF lükanud tagasi 109 ning heaks kiitnud 47 Venemaa kergejõustiklase taotlust. Viimati said heakskiitvast otsusest teada Ilja Ivanjuk (kõrgushüpe), Sergei Litvinov (vasaraheide), Alena Lutkovskaja (teivashüpe), Daniil Lissenko (kõrgushüpe), Sofia Palkina (vasaraheide), Valeri Pronkin (vasaraheide), Vladislav Saraikin (kiirkäimine) ja Jekaterina Sokolenko (3000 meetri takistusjooks).

Mäletatavasti kehtestas IAAF mullu võistluskeelu kõigile Venemaa sportlastele pärast seda, kui sai ilmseks idanaabri spordisüsteemis dopingu üldlevinud tarvitamine. Keeld kehtib, kuni pole piisavalt tõestust, et riigi dopinguprobleem on lahendatud. Seniks saavad Vene sportlased rahvusvahelistel võistlustel startida vaid eriloa alusel, mille IAAF annab juhul, kui on veendutud, et atleedid on dopingust puutumata.