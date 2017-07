Kolme Wimbledonis toimunud matši varjutab kihlveopettus

Kahtluse all olevatest kolmest kohtumisest kaks on kvalifikatsioonimängud ning üks mäng põhiturniirilt. Seejuures uuritakse ka ühte matši juunis toimunud Prantsusmaa lahtistelt tennisemeistrivõistlustelt.

Üks põhjusi, miks kõnealuseid mänge kahtlustatakse, on asjaolu, et nende peale on panustatud tavatult suuri summasid, mis võivad avalduda näiteks selles, et mängijad teesklevad vigastust.

Väidetavalt pole kahtlusaluste seas ühtegi Suurbritannia mängijat.