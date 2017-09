Selgus Eesti jalgpallikoondise tee 2020 EM-finaalturniirile

Mida kujutab endast 2018-19 UEFA Ravhuste Liiga? Kõik UEFA liikmeks olevad alaliidud jagatakse vastavalt tasemele nelja tugevusgruppi. A-liigas mängivad 12 parimat meeskonda, B-liigas 12 järgmist, C-liigas edasised 15 ning D-liigas 16 viimast. Rahvuste liiga võitja selgistavad A-liiga neli parimat meeskonda, ülejäänutele jääb üle püüda kohta aste kõrgemal või vältida langemist madalamale gruppi.

Eesti jalgpallikoondis on praegu kuskil C- ja D-liiga piiri peal. Kuhu täpsemalt paigututakse, selgub pärast viimaseid EM-valikmänge Gibraltari ja Bosniaga. EM-finaalturniirile pääsemise šanssidele tuleks kasuks, kui need matšid läheks aia taha ning jäädaks viimaste sekka.

Nimelt osaleb 2020 EMil 24 meeskonda. Toimub ka traditsiooniline valikturniir, kus kümne valikgrupi peale teenivad pääsme finaalturniirile iga alagrupi kaks parimat koondist. Neli viimast EM-meeskonda selguvad aga Rahvuste liiga kaudu – liigad on omakorda jagatud alagruppideks (loos toimub 2018. jaanuaris) ning nende gruppide võitjad (kui nad ei ole juba läbi valiksarja taganud EM-piletid) selgitavad omavahel sellest liigas finaalturniirile pääseja. See tähendab, et igal juhul saab EMile üks koondis Euroopa 16 kõige nõrgema seast!

Tutvu Rahvuste liiga süsteemiga lähemalt UEFA kodulehel!