Ametlik: Costa lahkub Chelseast

Chelsea itaallasest juhendaja Antonio Conte on varasemalt rõhutanud, et Costa käimasoleval hooajal tema plaanidesse ei mahu. Nüüd on kindel – Costa karjäär jätkub tema endises koduklubis.

28-aastase ründaja üleminek seisab vaid mängija ja Madridi klubi omavahelises kokkuleppes. Atletico vormis saab Costa ametlikus kohtumises väljakule joosta jaanuaris, mil lõppeb Atleticole määratud mängijate ostmise keeld.

Atletico kuldsel hooajal (2014. aastal võideti Hispaania meistritiitel) lõi Costa Hispaania kõrgliigas 35 mänguga 27 väravat.